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التليفزيون اللبنانى: مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة حوش السيد بـ3 صواريخ

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القاهرة - سامية سيد - أفاد التليفزيون اللبنانى بأن مسيرة إسرائيلية، أغارت على بلدة حوش السيد بشمال قضاء الهرمل فى لبنان.

وذكر التليفزيون اللبناني أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت البلدة بـ 3 صواريخ.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش اللبنانى ، إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة، جراء استهداف طائرة مسيرة للقوات الاسرائيلية جرافة للجيش اللبناني أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل.

كما أفاد الجيش في تصريح اليوم الاثنين ، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، بالعثورعلى جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة - الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فُقِد الاتصال به اعتبارًا من تاريخ 26 /11 /2024.

وفى سياق آخر أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة الناقورة
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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