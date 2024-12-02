شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبعث رسالة شكر إلى "بوتين" ويشيد بالفيتو الروسي في مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول موقف روسيا في جلسة مجلس الأمن بشأن السودان مؤخرا، واستخدام حق النقض "الفيتو"، ووصفه بأنه موقف نبيل.

وبعث البرهان، رسالة شكر للرئيس الروسي بوتين، خلال لقائه مساء أمس الأحد بـ"أندريا تشرنوبل"، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى السودان، السفير أندريا تشرنوبل حيث سلمه الرسالة، وفقا لبيان من مجلس السيادة.

وجاء في البيان :"بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، رسالة شكر وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بترقية وتطوير العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

وأعرب رئيس المجلس السيادي، عن تقدير السودان حكومة وشعباً، لمواقف الرئيس بوتين ودعمه للسودان، وأشار البرهان للفيتو الروسي في مجلس الأمن بشأن السودان مؤخراً، ووصفه بالموقف النبيل الذي من شأنه أن يسهم في تقوية وتمتين العلاقات بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت ترحيبها بموقف روسيا في مجلس الأمن الدولي و استخدامها لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن هذا الموقف يعكس التزام روسيا بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى دعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.

وأشادت الخارجية السودانية بالموقف الروسي، مشيرة إلى أنه يُعبّر عن دعم حقيقي لمبادئ القانون الدولي.

وأكد البيان أن الحكومة السودانية تقدر هذا الدعم، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، ويعكس التزام روسيا بمساندة السودان في مواجهة التحديات.

و قال البيان : تأمل الحكومة السودانية أن يسهم هذا الموقف في إنهاء استخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب، ويعزز من الشفافية والديمقراطية، كما تأمل أن يساهم ذلك في تقليل ازدواجية المعايير التي تؤثر سلباً على دور المجلس في تعزيز السلم والأمن الدوليين.