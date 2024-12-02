شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون سوريا: الجيش تمكن من صد هجمات إرهابية على ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون الرسمى السورى اليوم الاثنين، بأن الجيش العربى السورى تمكن من صد عدة هجمات للتنظيمات الإرهابية على محور ريف حماة الشمالى.

وأشار إلى الجيش السورى تمكن أيضا من القضاء على عشرات المسلحين خلال صد هذا الهجوم الإرهابى، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من تطورات الاحداث فى محافظة حلب السورية وما يرتبط بها من تفاقم الازمة الإنسانية

جراء نزوح آلاف الأشخاص وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإقليمي.

