شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عمق العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والشراكة.

وقال بلينكن- بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الوطنى للإمارات - إن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تتطور بشكل مستمر، مع تعاون وثيق في مجالات متنوعة مثل التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والتعليم والتجارة.

وهنأ بلينكن، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعبها؛ بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني، متمنيا للإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.