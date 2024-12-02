شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى، فى اتصال هاتفى مع بسام صباغ وزير الخارجية والمغتربين فى سوريا، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية.



وأكد الزيانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الثابت فى الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية بما يلبى تطلعات شعبها الشقيق فى الاستقرار والتنمية المستدامة.