شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين مهاجمين نتنياهو: نقف هنا فى ألم لا يُطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى قطاع غزة، التى يمثلها مُنتدى "تيكفا"، عن إحباطها وخيبة أملها المتزايدة بسبب عدم إحراز تقدم فى الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح ذويها.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى العائلات قولها: "لقد مرت ثلاثة أشهر منذ أن ناشدنا رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك لم يتم الرد على دعواتنا.. ثلاثة أشهر من الصمت المطبق".

وفى اجتماع للمُنتدى، أعربت العائلات عن استيائها المُتزايد، واعتمدت نبرة أكثر حدة فى انتقادها لحكومة بنيامين نتنياهو، وقال أحد ذوى المحتجزين: "نحن نقف هنا فى ألم لا يُطاق.

وأكد المُشاركون اعتقادهم أن الحكومة تخلت عن هذه القضية، وقالوا: "لا توجد خطة متماسكة، ولا رؤية، ولا إجابة واضحة على السؤال الأكثر أهمية: كيف نعيد أحباءنا إلى ديارهم؟