شكرا لقرائتكم خبر عن بكل الوسائل.. مفوض الأونروا يدعو لمنع الاحتلال من حظر الوكالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إلى ضرورة استخدام كل الوسائل والأدوات القانونية والسياسية المتاحة لمنع تنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي الرامي إلى حظر أنشطة الوكالة الأممية، بما يهدد بقطع شريان الحياة الذي تقدمه الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وقال في كلمته خلال فعاليات "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، التي عُقِدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة: يواجه موظفو الأونروا الصعوبات الإنسانية في غزة، فضلًا عن العنف المتصاعد.

تنفيذ حل الدولتين

وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا ضرورة العمل على تنفيذ حل إقامة الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي يساعد الفلسطينيين ويمنحهم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار إلى أن موظفي الأونروا دفعوا ثمنًا ثقيلًا لخدمة الشعب الفلسطيني، إذ لقي 249 موظفًا حتفهم وهم يؤدون مهام عملهم.

وأضاف أن من نجا من موظفي الأونروا وتمكن من الفرار من القصف على مدار الأشهر الماضية، يعانون التكيف مع النزوح الشخصي وغياب أي وسيلة للأمن، كما أن لديهم خسائر في المنازل والأرواح وفقدان الكثير من أسرهم.

ولفت إلى أنه في حال توقف عمل الأونروا سيكون هناك محرومون من التعليم والدعم الصحي والدعم الإنساني، فضلًا عن ملايين اللاجئين الذين سيعانون بسبب وقف عمل الأونروا.



استشهد 10 فلسطينيين

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهدف منزلًا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من عائلة واحدة، ولايزال عدد آخر تحت أنقاض المنزل لم يتم انتشالهم، مبينةً أن معظم الضحايا هم من الأطفال والنساء، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدًا.

انهيار المنظومة الصحية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل قطع إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية عن المستشفيات، رغم المجازر المستمرة بحق الأهالي، والتي أدت لاستشهاد وإصابة وفقدان المئات من الفلسطينيين.