شكرا لقرائتكم خبر عن السودانى تعليقا على الأوضاع فى سوريا: سنتصدى لأى تهديد يمس أرض العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السودانى، جميع القيادات العسكرية والأمنية بأن يكون تواجدها ميدانيا ومتابعة قواطع المسئولية على الحدود المشتركة العراقية السورية على خلفية الأحداث فى سوريا.

وأكد السودانى خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزارى للأمن الوطنى لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات فى المنطقة وسوريا على "ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية".

وقال إن "أمن العراق من أهم الأولويات لدى الحكومة وسيتم التصدى لأى تهديد يمكن أن يمسّ أرض العراق وسيادته".

وشدد رئيس الوزراء العراقى على" استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وأهمية الإنجازات المتحققة فى القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش فى العراق ".

وأشاد بالإجراءات المتخذة فى تأمين الحدود الدولية وضرورة متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخبارى والمعلوماتى ورصد التحركات التى تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضى السورية".

واستمع السودانى إلى شرح مفصل من قائد قوات الحدود العراقية عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودى العراقى السورى.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة توحيد الخطاب الوطني، وأن تتوخى جميع وسائل الإعلام الدقة فى نقل المعلومة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى يمكن أن تؤثر فى الأمن الداخلى وتزعزع الاستقرار.