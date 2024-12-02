شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان "دعوة ملحة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.

وقال بابا الفاتيكان فى ساحة القديس بطرس بعد قداس أمس الأحد "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية على الفور، حتى تعود المؤسسات إلى عملها الطبيعى للقيام بالإصلاحات اللازمة وضمان دور البلاد كمثال للتعايش السلمى بين مختلف الأديان".

كما رحب البابا بوقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه خلال الأيام الأخيرة فى لبنان، معربا عن أمله فى "التزام جميع الأطراف به ليتسنى للسكان المتضررين من النزاع، اللبنانيين والإسرائيليين، العودة إلى ديارهم".

وأشار البابا إلى الوضع فى غزة التى تتعرض لهجوم إسرائيلي، قائلا "آمل أن ينتشر نور السلام الذى أفضى إلى وقف إطلاق النار فى لبنان، على الجبهات الأخرى كافة، وخاصة غزة".

وتطرق البابا أيضا إلى الوضع فى سوريا قائلا "دعونا نصلى من أجل سوريا. للأسف، تجددت الحرب هناك مرة أخرى، وأزهقت أرواحا كثيرة".

ودعا رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى النواب إلى جلسة فى التاسع من ينايرالمقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

يذكر أنه منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم 31 أكتوبر 2022، حالت الخلافات بين حزب الله وخصومه دون انتخاب رئيس للبلاد.

لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم تعهّد فى خطاب ألقاه يوم 20 نوفمبرالماضى بتقديم مساهمة "فعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابى بالطريقة الدستورية".