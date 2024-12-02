شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى قصف منزل بشارع الجلاء فى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء قصف جيش الاحتلال منزلا بمحيط مفترق الغفرى فى شارع الجلاء بمدينة غزة شمالى القطاع.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفى الشهيد ميسرة أحمد صلاح، الذى يعمل صحفياً فى شبكة قدس الإخبارية.



وأدان المكتب الإعلامى الحكومى بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.



وطالب المجتمع الدولى والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.