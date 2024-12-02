أ ف ب: بيان أمريكى بريطانى فرنسى ألمانى يدعو إلى خفض التصعيد فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - دعا بيان أمريكى بريطانى فرنسى ألمانى، اليوم الإثنين إلى خفض التصعيد فى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر روسية قولها إن موسكو أقالت القائد المسئول عن قواتها فى سوريا الجنرال سيرجى كيسيل بعد اجتياح فصائل مسلحة مدينة حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش السورى وبمساعدة القوات الجوية الروسية قضى خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابياً ودمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب فى محافظات إدلب وحماة وحلب.

وأدى التصعيد الحاد في القتال في محافظة حلب السورية إلى نزوح آلاف الأشخاص وتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ما دفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتهديد الذي يشكله ذلك للاستقرار الإقليمي.