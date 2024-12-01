شكرا لقرائتكم خبر عن عراقجى: نقلت للأسد رسالة دعم إيران لشخصه ولسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه نقل للرئيس السوري بشار الأسد رسالة دعم إيران لشخصه ولسوريا وشعبها. وقال "توصلنا لتفاهمات جيدة"، حسبما نقلت وسائل إعلام.

وأضاف أن الظروف في سوريا صعبة، مشيرا إلى أنه بحث مع الأسد تفاصيل الدعم الذي ينبغي تقديمه لسوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا منذ قليل، بأن الرئيس السوري بشار الأسد أكد -خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق- أن سوريا ماضية في محاربة -ما سماها- التنظيمات الإرهابية بكل قوة.

وشدد الرئيس السوري بشار الأسد ، على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه.. منوّهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم .