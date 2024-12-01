شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش السوري يتفقد خطوط القتال في ريف حماة الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري، بجولة ميدانية إلى ريف حماة الشمالي، وفق وكالة الأنباء السورية.



والتقى العماد إبراهيم وحدات من القوات السورية، المتقدمة على اتجاه ريف حماة الشمالي، كما تفقد المواقع الأمامية التي استعادها الجيش.



وأكد أن الجيش العربي السوري سيبقى ضمانة أبناء الوطن والمدافع عن الأرض والسيادة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، الدكتور محمد الجلالي، "وقوف الحكومة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لمعالجة التداعيات التي حدثت نتيجة الهجوم الإرهابي واستهداف المدنيين في حلب وريفها".