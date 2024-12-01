شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: إسرائيل منعت طائرة إيرانية من الهبوط بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا للاشتباه بأنها تحمل أسلحة لحزب الله اللبناني.

يذكر ان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون كان قد أكد متابعته عن كثب الأوضاع على الأرض في سوريا. فقد شهدت الأيام الأخيرة تحولاً جذرياً في خطوط التماس، بما في ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمجوعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، مع مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة. كما شهدنا غاراتٍ جوية موالية للحكومة السورية.

أكد بيدرسون في بيان صحفي له، أن سوريا بلدٍ مزقته الحرب والصراعات قرابة 14 عاماً، موضحا أن التطورات الأخيرة تشكل مخاطر شديدة على المدنيين ولها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتابع المبعوث الأممي: كأولوية فورية، أشدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبني التحتية المدنية. هذه رسالة واضحة لجميع الأطراف المشاركة في أية أعمال عدائية من أي نوع. وسأواصل الضغط من أجل حماية المدنيين وخفض التصعيد.