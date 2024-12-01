الخليج اليوم .. قرقاش: اتصال رئيس الدولة مع الأسد يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من الفوضى.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "اتصال صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس السوري يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً للخروج من الفوضى ورفض التطرف والتشدد بكافة أشكاله".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش "المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات".