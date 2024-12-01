الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية يديره وافدون آسيويون شمال البلاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خلصت وزارة الداخلية الكويتية إلى ضبط أكبر مصنع للخمور المحلي في منطقة العبدلي الزراعية، حيث تمكن أفراد من الجنسية النمساوية، وقاموا بإنتاج وتصنيع الخمور.

وقالت الوزارة في بيان إنه "وبعد استصدار الإذن المعتمد، المحاكم القضائية بمداهمة الموقع، وأسفرت عن ضبط الأدلة على المصنع وتحريز جميع المضبوطات والتي تظهر نحو (2030) التشغيلاحتوي على المواد في متابعة الخمور، بالإضافة إلى 10 آلاف قنينة بلاستيكية "شبكة سريعة للتوزيع والبيع".

كما أوضحت أن "المصنع يستخدم بركة كبيرة كخزان لجميع الخمور بعد عملية التقطير".

وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات مختلفة لمنع القوانين اللازمة لهم.

هناك أن وزارة الداخلية تأتي هنا في إطار متابعة الإجراءات الأمنية التي ينفذها قطاع الأمن وتمارس أعمالاً غير قانونية بكل حزم، وتحافظ على أنها ضعيفة المجتمع، وتشدد على ستواصل جهودها لضبط الخارج عن القانون ودعو كل شيء من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.