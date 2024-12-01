الخليج اليوم .. السعودية .. إحباط تهريب نصف طن من "القات المخدر" في جازان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحبط حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (324) كجم من نبات القات المخدر، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية.

كما أحبط حرس الحدود في قطاع العارضة في جازان التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية تهريب (240) كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المصدر : وكالة سبق