الخليج اليوم .. أمير الكويت مفتتحا قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران.

وقال الصباح اليوم الأحد، خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت: "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي".

وأضاف: نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة".

ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع: "ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وافتتح أمير البلاد، اليوم الأحد، الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، ورحب بقادة الخليج في القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت، ووصل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم إلى الكويت اليوم، حيث كان على رأس مستقبليهم أمير البلاد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وتعقد القمة في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناقش القمة عددا من القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية، منها قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

المصدر: القبس