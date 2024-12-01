شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف فلسطينيين بخان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بالقرب من مفرق جورة اللوت في خان يونس.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.429 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105.250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.