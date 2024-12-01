شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل رسمي من الاحتلال الإسرائيلي على الأحداث في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

في أول تصريح رسمي من الاحتلال الإسرائيلي على تطور الأحداث العسكرية في سوريا، قال رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو: "نحن نتابع باستمرار ما يحدث في سوريا، نحن مصممون على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل والحفاظ على إنجازات الحرب."

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قال نتنياهو خلال جولة للقوات الإسرائيلية بصحبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "نحن أيضًا نطبق اتفاق وقف إطلاق النار بحزم شديد، وأي انتهاك له يقابل فورًا برد قوي من جانب الجيش الإسرائيلي. هكذا كان الأمر وسنستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتواصل القوات السورية، التصدي للهجمات التي تشنها فصائل مسلحة على مدينتي حلب وإدلب، حيث أكد الجيش السوري في بيان، إن القوات المسلحة السورية تواصل التصدي على جبهات ريفي حلب وإدلب للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية".