شكرا لقرائتكم خبر عن العراق بالمرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن العراق حلّ بالمرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متجاوزا بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الإدارة، في بيان لها، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" اليوم، إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغ 5.657 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار مليون و80 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.737 ملايين برميل يوميا.



وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 277 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 40 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه التي بلغت 237 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا تلتها فنزويلا و السعودية ثم البرازيل .