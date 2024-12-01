شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم غير مسبوق.. تفاصيل تطورات الأوضاع في حلب السورية والان نبدء بالتفاصيل



وبدأت الفصائل التي تشكل محافظة إدلب معقلها في شمال غرب سوريا، هجوما غير مسبوق الأربعاء على مناطق في محافظة حلب، وتمكنت ليل الجمعة من دخول مدينة حلب، للمرة الأولى منذ استعادة الجيش السوري السيطرة على المدينة بكاملها عام 2016 بعد سنوات من القصف والحصار.

وباتت هيئة تحرير الشام تسيطر مع فصائل معارضة حليفة على "غالبية مدينة حلب ومراكز حكومية وسجون"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما تقدمت ليل الجمعة "من دون مقاومة كبيرة" من الجيش السوري، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده قادرة على "دحر الإرهابيين" مهما اشتدت هجماتهم، في أعقاب سيطرة فصيل هيئة تحرير الشام وفصائل سورية حليفة له على "غالبية" مدينة حلب ومطارها، وتقدمت في محافظتين مجاورتين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وبدأت الفصائل التي تشكل محافظة إدلب معقلها في شمال غرب سوريا، هجوما غير مسبوق الأربعاء على مناطق في محافظة حلب، وتمكنت ليل الجمعة من دخول مدينة حلب، للمرة الأولى منذ استعادة الجيش السوري السيطرة على المدينة بكاملها عام 2016 بعد سنوات من القصف والحصار.وباتت هيئة تحرير الشام تسيطر مع فصائل معارضة حليفة على "غالبية مدينة حلب ومراكز حكومية وسجون"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما تقدمت ليل الجمعة "من دون مقاومة كبيرة" من الجيش السوري، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

تعزيزات عسكرية كبيرة



واستهدفت غارات روسية ليل الجمعة أحياء المدينة للمرة الأولى منذ 2016، وصباح السبت حي الفرقان "تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الفصائل المقاتلة، وفق المرصد.

وتمكن مقاتلو الفصائل بعد ظهر السبت من السيطرة على مطار حلب، ثاني أكبر مطار دولي بعد دمشق، ليصبح أول مرفق جوي مدني تحت سيطرتهم.

ورصدت الوكالة مقاتلين مدججين بأسلحتهم يتجولون في ساحات رئيسية في المدينة، وأعلنت قيادة الفصائل حظر التجول بها، من الخامسة عصر السبت حتى الخامسة من عصر الأحد.واستهدفت غارات روسية ليل الجمعة أحياء المدينة للمرة الأولى منذ 2016، وصباح السبت حي الفرقان "تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الفصائل المقاتلة، وفق المرصد.وتمكن مقاتلو الفصائل بعد ظهر السبت من السيطرة على مطار حلب، ثاني أكبر مطار دولي بعد دمشق، ليصبح أول مرفق جوي مدني تحت سيطرتهم.

وزارة الدفاع السورية



وأقرّ الجيش السوري بدخول الفصائل المقاتلة إلى حلب، ونقلت وزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله "تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب" بعدما كان الجيش نفّذ عملية "إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع".

وأفاد بحصول "معارك شرسة" سبقت دخولها إلى المدينة على "شريط يتجاوز 100 كيلومتر، وارتقى خلال المعارك عشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء".

وأسفرت العمليات العسكرية منذ الأربعاء عن مقتل 327 شخصا على الاقل، 183 منهم من هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة ومئة من عناصر الجيش السوري، إضافة إلى 44 مدنيا، وفق المرصد.وأقرّ الجيش السوري بدخول الفصائل المقاتلة إلى حلب، ونقلت وزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله "تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب" بعدما كان الجيش نفّذ عملية "إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع".وأفاد بحصول "معارك شرسة" سبقت دخولها إلى المدينة على "شريط يتجاوز 100 كيلومتر، وارتقى خلال المعارك عشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء".

مدينة حماة