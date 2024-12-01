شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: نؤكد ثبات موقفنا التاريخي المساند للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إنه بعد مرور أكثر من 4 عقود من الزمن لا يزال مجلس التعاون الخليجي شامخا في وحدته، ثابت في مواقفه، صلبا في إرادته عبر دفاعه عن القضايا العادلة أينما كانت.
وأضاف خلال افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ45 في الكويت: "نجتمع اليوم في ظل ظروف اقتصادية معقدة وهذا الأمر يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الخليجي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل حركة التجارة والاستثمار".
وتابع أمير الكويت: "نؤكد ثبات موقفنا المبدئي والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني، ونجدد دعمنا لجهود المملكة وقيادتها للاعتراف بدولة فلسطين".
وتوجه صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف خلال افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ45 في الكويت: "نجتمع اليوم في ظل ظروف اقتصادية معقدة وهذا الأمر يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الخليجي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل حركة التجارة والاستثمار".
وتابع أمير الكويت: "نؤكد ثبات موقفنا المبدئي والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني، ونجدد دعمنا لجهود المملكة وقيادتها للاعتراف بدولة فلسطين".
وتوجه صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.