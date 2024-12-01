شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن أمام مجلس النواب: تهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان ، أن حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين و تهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر.



وقال جعفر - خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب الأردني اليوم الأحد إن دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطلقٌ وعلى رأس أولويات الحكومة ليبقى الأردن محمياً مصاناً من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية، ومن أعداء الاعتدال والحكمة والعقل.



وأضاف: "ستظلّ فلسطين قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردنّ السند لفلسطين، يقدم كلّ ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن الأردن مستمر في بذل كلّ جهدٍ ممكن من أجل وقفِ العدوان الإسرائيلي على غزّة وإنهاء الكارثة الإنسانية، مشيرا إلى أن الأردن سيظل يتصدى للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة_الغربية المحتلة، التي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل والشامل



ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.



وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.



وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قرارتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.



ونوه جعفر إلى أن صندوق دعم الصناعة سيقدم الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، لتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيزِ الاستدامة في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مشاريع حيوية لقطاع النقل العام.