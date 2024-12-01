شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى: نطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ 45، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع ⁧‫غزة‬⁩ والضفة الغربية بفعل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة، التي امتدت آثارها إلى ⁧‫لبنان‬⁩ مما أدى إلى تصعيد عسكري خطير، والعمل على الوقف الفوري لاطلاق النار فى غزة.

أضاف إننا نجتمع اليوم في هذه الدورة المهمة في ظل أوضاع إقليمية حساسة وأحداث متسارعة تدعو إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دولنا والعمل الجاد والمتواصل لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة تلك القواعد التي جعلت من مجلس التعاون مثالا يحتذى به في الوحدة والتكامل.

وقد وصل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم إلى الكويت اليوم، حيث كان على رأس مستقبليهم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد القمة في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناقش القمة عددا من القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية، منها قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتتزامن القمة مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا، وتسعى القمة، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة.

تتمثل أبرز تحديات قمة الكويت التى تناقش اليوم في الاستقرار السياسي وهو العامل الأهم والأكثر تأثيرا على أمن دول المجلس، لذا من المتوقع ان تحمي دول الخليج أولا سيادة الدول الأعضاء وكل ما يمس أراضيها وشعوبها، والدفاع عن قضايا المنطقة والدفع لإيقاف التصعيد والعدوان أو أي تهديد أمني على المدنيين في فلسطين ولبنان وانتهاكات الاحتلال على الأراضي العربية، ووقف سفك دماء الأبرياء والتشديد على امتثال الاحتلال لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي ووقف الجرائم التي يرتكبها دون رادع.