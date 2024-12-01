الخليج اليوم .. "مسام" ينتزع 840 لغماً في اليمن في أسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2024م، من انتزاع 840 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 29 لغمًا مضادًا للأفراد، و129 لغمًا مضادًا للدبابات، و682 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية زنجبار في محافظة أبين، و162 ذخيرة غير منفجرة بمحافظة عدن، وفي محافظة الحديدة تمكّن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية الخوخة، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حيس، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة.

وفي محافظة لحج تمكّن الفريق من نزع 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و12 لغمًا مضادًا للأفراد، و120 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب.

كما نزع الفريق في محافظة شبوة 400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية بيحان، و16 لغمًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، وبمحافظة تعز تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية موزع، و30 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال شهر نوفمبر حتى الآن إلى 2.349 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 470 ألفًا و416 لغمًا زرعت بعشوائية في أرجاء اليمن، مثل قنابل موقوتة تحمل في طياتها خطرًا شديدًا يهدد حياة الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.