شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يدعو إلى منع تنفيذ قانون الكنيست لحظر نشاط الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

دعا فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إلى ضرورة استخدام كل الوسائل والأدوات القانونية والسياسية المتاحة لمنع تنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي الرامي إلى حظر أنشطة الوكالة الأممية؛ بما يهدد بقطع شريان الحياة الذي تقدمه الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وقال لازاريني في كلمته خلال فعاليات "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" المنعقد بالجامعة العربية اليوم الأحد إن موظفي "الأونروا" يواجهون الصعوبات الإنسانية في غزة، فضلا عن العنف المتصاعد وقد دفعوا ثمنا ثقيلا لوفائهم لخدمة الشعب الفلسطيني، حيث لقى 249 موظفا من "الأونروا" حتفهم وهم يؤدون مهام عملهم.

وأضاف أن من نجا من موظفي "الأونروا" وتمكن في الفرار من القصف على مدار الأشهر الماضية يعانون في التكيف مع النزوح الشخصي وغياب أي وسيلة للأمن، وكذلك لديهم خسائر في المنازل والأرواح وفقدوا الكثير من أسرهم.. وتابع قائلا "إنه في حال توقف عمل الأونروا سيكون هناك محرومون من التعليم والدعم الصحي والدعم الإنساني، فضلا عن ملايين اللاجئين الذين سيعانون بسبب وقف عمل الأونروا".

وشدد لازاريني على ضرورة العمل على تنفيذ حل إقامة الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية، لكي نتوصل إلى حل سياسي يساعد الفلسطينيين ويمنحهم حقهم في إقامة الدولة المستقلة.