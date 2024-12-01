شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: الأردن يقف إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال مع نظيره السوري بسام الصباغ تطورات الأوضاع في سوريا، "خصوصاً في محافظتي حلب وإدلب"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الصفدي خلال الاتصال على "وقوف الأردن إلى جانب سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وكان قد أعلن الجيش السورى، أنه عزز من دفاعاته وتصدى لهجمات التنظيمات الإرهابية، ومنعها من تحقيق أي خرق في ريف حماة الشمالي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية، أنه خلال الليلة الماضية "تم تعزيز الخطوط الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف البيان أنه تم تأمين عدد من المناطق "بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 7 إرهابيين إثر انفجار عدد من الصواريخ .