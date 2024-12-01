شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكرم الأونروا لجهودها في مساندة الشعب الفلسطنيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّمت جامعة الدول العربية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) عن جهودها في مساندة الشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات؛ حيث تسلم المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، درع التكريم، وأهداه لزملائه العاملين في الوكالة.



كما كرمت الجامعة العربية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لجهودها في التصدي للاستيطان والجدار العازل العنصري ودعمها للمتضررين منهما.



وكرمت الجامعة العربية أيضاً هيئة دعم الأسرى والمحررين الفلسطينيين، لدورها في توفير الرعاية للأسرى الفلسطينيين وأسرهم وكذلك للأسرى المحررين.



وتسلم مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، درعي تكريم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة دعم الأسرى والمحررين الفلسطينيين.



وقدمت الجامعة العربية درع الجامعة لنقيب الصحفيين الفلسطينيين السيد ناصر أبو بكر، تقديراً لدور الصحفيين الفلسطينيين وتضحياتهم.

كما كرمت الجامعة العربية السيدة التركية عائشة نور أزلي، التي اغتالها الاحتلال في سبتمبر الماضي، خلال احتجاجات سلمية ضد الاستيطان في نابلس الضفة الغربية، وتسلم الدرع السفير التركي في مصر السفير صالح موطلو شني.