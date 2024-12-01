شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى:الاستقرار في سوريا يمثل أهمية لا يمكن التهاون معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان على غزّة".



وأكد رئيس الوزراء- بحسب البيان- ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة.



ولفت إلى "ضرورة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".