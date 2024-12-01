شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: عززنا دفاعتنا ومنعنا التنظيمات الإرهابية من تحقيق أى خرق بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش السورى ، الأحد، أنه عزز من دفاعاته وتصدى لهجمات التنظيمات الإرهابية، ومنعها من تحقيق أي خرق في ريف حماة الشمالي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية، أنه خلال الليلة الماضية "تم تعزيز الخطوط الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف البيان أنه تم تأمين عدد من المناطق "بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 7 إرهابيين إثر انفجار عدد من الصواريخ .