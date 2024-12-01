شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني علي حسابه الرسمي بموقع " X " إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد الاستيلاء أمس السبت على شاحنات أغذية حاولت الدخول عبر المعبر.

وشدد المفوض العام للأونروا على أن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بلا داع بسبب الحصار وعقبات قوات الاحتلال الإسرائيلي والافتقار إلى الأمان، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

وأكد أن القرار الذي وصفه بالصعب بإيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة.