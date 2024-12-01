شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع تختطف شاحنة مساعدات تابعة لـ"اليونسيف" في شرق النيل والان مع تفاصيل الخبر

أدانت شبكة أطباء السودان واقعة اختطاف شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" محملة بأدوية وأغذية للأطفال، من قبل ميليشيا الدعم السريع، بمنطقة "ود أبوصالح" في شرق النيل.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان لها اليوم الأحد: "تعتبر الشبكة أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوة تتبع للدعم السريع، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتجسيداً لحالة عدم اكتراثها بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال".

وتابع البيان: "تؤكد الشبكة أن هذا العمل الإجرامي ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها هذه القوات ضد الشعب السوداني، والتي تتضمن القتل والاغتصاب والنهب والتدمير، وتشير الشبكة إلى أن استهداف منظمات الإغاثة الإنسانية والمنشآت الطبية يمثل جريمة حرب، ويستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".