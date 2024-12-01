الخليج اليوم .. صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل.. ورصد صاروخ من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط الهدنة "الحذرة" السارية منذ أيام بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأحد بأن صفارات الإنذار سمعت اليوم في منطقة مودعين قرب القدس.

كما أضاف أن أجزاء من صاروخ سقط في منطقة اللطرون قرب القدس أيضا، دون وقوع إصابات.

اعتراض صاروخ

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان أشار في وقت سابق إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين.

إلا أنه نادرا ما ألحقت تلك الصواريخ أو المسيرات أضرارا كبيرة بالمواقع التي طالتها أو حاولت الوصول إليها.

كما شن الحوثيون مئات الهجمات ضد السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر، زاعمين أنها تحمل بضائع ومؤناً إلى إسرائيل، ما عرقل حركة الملاحة في هذا الممر المائي المهم، ودفع القوات الأميركية إلى شن عدة ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، على مدى الأشهر الماضية.