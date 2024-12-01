الخليج اليوم .. بمساراته الثلاثة .. قطار الرياض يبدأ استقبال ركابه

الرياض - كتب موسى القحطاني - بدأت العاصمة السعودية اليوم استقبال ركاب مشروع قطار الرياض مع صباح اليوم الأحد، عبر مساراته الثلاثة الأولى، وذلك في إطار خطة التشغيل التتابعي لمسارات القطار من أجل ضمان خطة تنقل سلس وآمن.

وتشمل المسارات الثلاثة "المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا – البطحاء والمسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446 1 ديسمبر 2024.

وتكتمل أعمال المشروع الذي يعزز جاذبية المدينة في منتصف الشهر المقبل بتاريخ 15 ديسمبر 2024، إذ سيجري تشغيل المسارين "المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله" و"المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز"، ثم تشغيل المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 يناير 2025 لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترًا، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء افتتاح مشروع قطار الرياض

إلى ذلك، أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعًا عامًا، حول آراء مواطني مدينة الرياض حول المترو، شارك فيه 1202 مشارك منهم 57% من الذكور، فيما بلغ عدد النساء 43%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% سيستخدمون المترو ووسائل النقل العام في الذهاب للعمل أو المدرسة، و65% سبق لهم تجربة المترو في بلد خارج المملكة.

فيما أظهر الاستطلاع أن 71% يرون أن المترو سيغير من عاداتهم في التنقل، فيما رأى 80% أنه سيسهم في جذب الاستثمارات إلى الرياض، و81% يرون أنه سيقلل من الازدحام المروري، و83% يرون أنه سيؤثر إيجابيًّا على البيئة.

من جهته، قال وزير النقل السعودي، المهندس صالح الجاسر، إن مشروع قطار الرياض مشروع خدمي ضخم يشكل نقلة كبرى وتاريخية لتطوير البنية التحتية لحركة التنقل ودعم الحراك التنموي والاقتصادي؛ بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ مليون راكب يومياً، مما يحسن رضا المستفيدين ويدعم الحراك الاجتماعي ويكرس جودة الحياة ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.

ويعد مشروع قطار الرياض العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام في مدينة الرياض"، فضلاً عن أنه أحد عناصر منظومة النقل في المدينة، وشاهد الملك سلمان بن عبد العزيز فيلمًا تعريفيًا عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.