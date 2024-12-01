الخليج اليوم .. العراق يوقع اتفاقاً لتخفيض أسعار استيراد الغاز بعد أزمة توقف محطات كهرباء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن نجاح تخفيض سعر التعرفة استيراد الغاز من تركمانستان، موضحة أن اتفاقية توريد الغاز في مراحلها النهائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: إن "زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب انخفاض درجات الحرارة، يستدعي توفير طاقات توليدية أكبر لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، وتوقف ضخ الغاز الإيراني إلى بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمناطق الوسطى، قد أدى إلى تحديد أحمال بعض الوحدات التوليدية في عدد من المحطات، ما أدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 5500 ميغاواط، وهو ما يؤثر بشكل كبير في ساعات تجهيز الكهرباء"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن عدداً من الوحدات التوليدية التي تخضع حاليا لبرامج الصيانة الدورية استعدادا لموسم ذروة الأحمال الشتوية أو الصيفية المقبلة، و تتطلب هذه الصيانة توقفاً مؤقتاً في بعض المحطات، بالإضافة إلى أعمال صيانة لدى الجانب الإيراني التي تستدعي توقف ضخ الغاز لمدة 15 يوماً، وبالتالي، قد تتعرض المنظومة إلى نقص في الإمدادات الكهربائية نتيجة لهذه العوامل".

وذكر موسى أن "وزارة الكهرباء لديها تنسيق مستمر مع وزارة النفط لتعويض الفاقد من الغاز من خلال توفير وقود بديل لصالح تشغيل بعض المحطات، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض المحطات لا تعمل إلا على الغاز، وبالتالي فإن غياب الغاز المستورد وعدم كفاية الغاز الوطني يؤثر في قدرة المحطات على التشغيل الكامل".

وأكد أن "الوزارة تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركمانستاني لتوريد الغاز إلى العراق، حيث تم التفاوض بنجاح لتخفيض سعر التعرفة، وتم الاتفاق على آلية دفع الغاز عبر الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق".

وتابع أن هذه الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، لكنها تتطلب استكمال بعض الإجراءات مثل فتح الاعتمادات البنكية وتأمين دفعة مالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث تم فعلاً تأمين الدفعة المبدئية من الأموال، وهو ما يجري التنسيق بشأنه حاليا مع وزارة المالية والجهات المعنية، وفور استكمال هذه الإجراءات، سيتم توريد الغاز التركمانستاني كمرحلة أولى، وهو ما سيسهم في تحسين الوضع بشكل ملحوظ".

ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الأجهزة غير الضرورية، بهدف السيطرة على الأحمال الكهربائية في هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل وجود عوامل خارجة عن إرادة الوزارة مثل توقف الغاز الإيراني.

وفي ما يخص تجهيز الكهرباء في مختلف المناطق، أشار إلى أن الأمر يختلف من محافظة إلى أخرى، فبعض المحطات في بعض المحافظات تعتمد على الغاز الوطني، بينما يعتمد البعض الآخر على وقود محلي، كما أن هناك محطات في مناطق معينة تعتمد على الغاز المستورد، وعند حدوث نقص في هذا الغاز، تحدث بعض الاختلالات في مستوى التجهيز.

وأوضح أن مستوى التجهيز الكهربائي يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، حيث تؤثر كفاءة شبكة التوزيع وحجم الأعطال في التجهيز، فبعض المناطق تتمتع بتجهيز جيد، بينما بعض المناطق تعاني من تراجع في التجهيز، لكن، وبالعموم، ومع زيادة الأحمال، فإن ضمان توفر الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات يعد أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات المواطنين.