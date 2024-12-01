الخليج اليوم .. وفد تجاري عماني يزور السعودية لتعزيز الاستثمارات البينية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يبدأ وفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارته إلى السعودية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الصناعية.

وقال المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ورئيس الوفد، إن هذه الزيارة تسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بمحافظة شمال الباطنة وترويجها.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن الوفد يرغب إيجاد فرص استثمارية واعدة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وبناء جسور تعاون بين الجانبين بما من شأنه زيادة حجم الصادرات بين البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الوفد يضم عددًا من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة أن منفذ الربع الخالي الذي يربط البلدين الشقيقين بشكل مباشر يشكل أهمية كبيرة في تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن قيمة البضائع الواردة عبر المنفذ بلغت بنهاية شهر يونيو 2024م ما قيمته 159 مليونًا و678 ألفًا و381 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان تتجاوز 324 مليون كيلوغرام.

وأشارت الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية حتى نهاية شهر يونيو 2024م بلغت مليارًا و14 مليون ريال عُماني.

وبينت الإحصاءات أن المنتجات المعدنية استحوذت على القيمة الأكبر من الصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنهاية يونيو 2024م وبما قيمته 160 مليونًا و547 ألفًا و747 ريالًا عُمانيًّا، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 95 مليونًا و36 ألفًا و61 ريالًا عُمانيًّا، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بـ 33 مليونًا و592 ألفًا و718 ريالًا عُمانيًّا.