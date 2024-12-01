شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى: ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم بلاده للحكومة والجيش في سوريا ضد الجماعات الإرهابية.



وقال عراقجي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأحد، على هامش مراسم إحياء ذكرى الیوم الوطني للقوة البحریة، سأتوجه إلى دمشق اليوم حاملا رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية، نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا.



وأضاف عراقجي الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعات الإرهابية كما كان في السابق.