شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا محذرة تل أبيب: 52 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار فى لبنان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أبلغت السلطات الفرنسية إسرائيل رصد 52 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

و‏فى هذا السياق استهدفت قذائف إسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار سلاما دائما ونهنئ الذين عادوا إلى بيوتهم.

وقالت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المُقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها الثلاثاء في مستوطنة نهاريا المُحاذية للحدود مع لبنان، وذلك لبحث تطورات الأوضاع .

و من جانب آخر، نقلت وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني إننا لا نسعى إلى الحرب وإراقة الدماء وعلى إسرائيل وأمريكا أن تخجلا من كل هذه الجرائم.