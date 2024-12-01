شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السوري: سنواصل حربنا لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ أن الدولة السورية ستواصل حربها لمكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضيها .



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السورية من نظيره الفنزويلي وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان هيل؛ تم خلاله التركيز حول التطورات الأخيرة في الشمال السوري الناجمة عن الهجمات الإرهابية عليه .



وشرح الوزير السوري خلال الاتصال الهاتفي لنظيره الفنزويلي حجم ونطاق هجوم الجماعات الإرهابية على حلب وإدلب، والذي أدى إلى ترهيب المدنيين الآمنين وتعطيل جميع مناحي الحياة، وأفضى إلى موجة نزوح كبيرة .



من جهته أعرب الوزير هيل عن إدانة بلاده الشديدة للأعمال الإرهابية في الشمال السوري ؛ وتأكيد فنزويلا البوليفارية التزامها بالسلام، مؤكداً تضامن رئيس جمهورية فنزويلا والشعب الفنزويلي مع سوريا قيادة وشعباً.