شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعلن تأمين 7 قرى جديدة فى ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش السوري الأحد، تأمين 7 قرى جديدة في ريف حماة الشمالي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الأحد، قيام وحدات من القوات المسلحة فى سوريا بالتصدي للتنظيمات الإرهابية ومنعها من تحقيق أي خرق في ريف حماة الشمالي.

ونقل التليفزيون الرسمي السوري عن المصدر القول، إن القوات العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي تمكنت خلال الليلة الماضية من تعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت لتنظيمات إرهابية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السورية تمكنت - أيضا - من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها أهمها قلعة المضيق ومعردوس، كما قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار.