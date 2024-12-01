شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يبحث مع رئيس وزراء العراق التعاون المشترك فى مكافحة الارهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وعددا من القضايا العربية والدولية.



من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الأسد، وفقا لتلفزيون "سوريا" السبت، أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب.



وشدد السوداني على تمسك العراق باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.