شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ لبناني: مواقف السعودية أنقذت لبنان.. ولا ينكر فضلها إلا جاحد والان نبدء بالتفاصيل

دور إنساني

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس محكمة بر الياس الشرعية في البقاع بالجمهورية اللبنانية، القاضي الدكتور عبدالرحمن شرقية، أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا محوريًا في دعم الشعب اللبناني على مدار السنوات الماضية.وأشار إلى أن “مواقف السعودية كانت دائمًا المنقذة للشعب اللبناني”، مضيفًا أن “فضل المملكة لا يمكن أن ينكره إلا جاحد”.جاء ذلك خلال تصريح له على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي السابع والثلاثين، الذي يُعقد حاليًا في البرازيل برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة .وأشاد "القاضي شرقية" بالدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه المملكة في مختلف الأزمات التي مرت بها لبنان، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية بما يخدم الشعوب ويساهم في استقرار المنطقة.ويجمع المؤتمر نخبة من الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث يناقش قضايا تخص المجتمعات الإسلامية وأدوارها في تحقيق التنمية والسلام العالمي.