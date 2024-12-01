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رئيس البرلمان العربى يؤكد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ بيشوى رمزى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:38 ص

أعرب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة الجارية في الأراضي السورية، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم الانزلاق نحو الفوضى، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها.

وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي لكل الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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