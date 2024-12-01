شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تعلن التصدى لتنظيمات إرهابية بريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الأحد، قيام وحدات من القوات المسلحة فى سوريا بالتصدي للتنظيمات الإرهابية ومنعها من تحقيق أي خرق في ريف حماة الشمالي.

ونقل التليفزيون الرسمي السوري عن المصدر القول، إن القوات العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي تمكنت خلال الليلة الماضية من تعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت لتنظيمات إرهابية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السورية تمكنت - أيضا - من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها أهمها قلعة المضيق ومعردوس، كما قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار.