شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية: سوريا قادرة على دحر "الإرهابيين" وداعميهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة السورية إن سوريا قادرة بمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرمن وصفتهم بالإرهابيين وداعميهم، وذلك في إشارة إلى الفصائل المسلحة التى تشن منذ أيام هجوما سيطرت خلاله على معظم مدينة حلب ومناطق في محافظتي إدلب وحماة.

وأضافت الرئاسة السورية -في بيان- أن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون فى مكافحة الإرهاب.

وتابعت أن السوداني أكد استعداده لتقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب كما أكد تمسكه باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.