شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شهيدا على الأقل فى قصف إسرائيلى استهدف مبنى سكنيا شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 40 شخصا على الأقل فى قصف إسرائيلى استهدف مبنى سكنيا فى منطقة تل الزعتر شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

من جهته قال الدفاع المدنى فى غزة، عبر تطبيق تليجرام، إن القصف الإسرائيلى استهدف منزلا لعائلة الأعرج يؤوى نازحين.

وأضاف أنه لا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود فرق إنقاذ وطواقم طبية.

كما قال الدفاع المدنى فى غزة إن عشرات الشهداء لا يزالون عالقين تحت ركام منازلهم التى قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى جباليا ومشروع بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين.