الخليج اليوم .. البديوي: اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول الخليج في المرحلة النهائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس الجمعة إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية.

وأضاف لصحافيين في الكويت أنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر/ كانون الأول أو في "المستقبل القريب".

ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين.

ووصف العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.

وعقد قادة دول مجلس التعاون قمة جمعتهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض عام 2022.