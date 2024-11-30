شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح 130 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة في 7 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة تعرض الفلسطينيين لأخطار جسيمة خاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل حصار قوات الاحتلال الإسرائيلية لهم في شمال القطاع.

وتابع المكتب: إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية تدهور، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام تكتيكات مميتة. الضفة الغربية وأكد أن هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية زادت بشكل حاد منذ بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر من هذا العام ، حيث وثق المكتب خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر إلى 25 نوفمبر، 250 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في 88 مجتمعًا في الضفة الغربية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالحصاد.

وأسفرت غالبيتها عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، وهذا يمثل زيادة لا تقل عن ثلاثة أضعاف في مثل هذه الحوادث مقارنة بكل من السنوات الثلاث السابقة.

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الأعمال العدائية الجارية في شمال قطاع غزة أدت بدورها إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.