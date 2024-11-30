شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى فلسطينى برصاص الاحتلال فى مستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صحفى فلسطينى، اليوم /السبت/، برصاص مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده فى ساحة مستشفى المعمدانى فى مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الصحفى ممدوح قنيطة استشهد، بعد أن أطلقت طائرة "كواد كابتر" تابعة لقوات الاحتلال النار تجاه مواطنين متواجدين فى ساحة المستشفى.

ووفق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى الثانى من نوفمبر الجاري، فإن 175 صحفيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 فى قطاع غزة.